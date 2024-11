Leonardo Gil y su continuidad en Colo Colo: “Me encantaría poder seguir, esta es mi casa"

Este domingo Colo Colo y Universidad de Chile definirán el título del Campeonato Nacional en la última fecha. El Cacique visitará a las 16:00 horas a Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, donde con un triunfo sellará la corona, sin importar lo que pase en paralelo con los azules frente a Everton en el Estadio Nacional.

Uno que anticipó en los albos la definición fue el volante Leonardo Gil, quien en el marco del lanzamiento de una tienda de deportes expresó: "Hemos roto muchas rachas este año, hemos cumplido objetivos importantes, tanto en la Copa Libertadores. Lo más lindo sería poder coronarlo con un triunfo el domingo, para darle una alegría a la gente que nos ha acompañado mucho tiempo".

Además, el mediocampista se refirió a su posible salida del conjunto de Macul a fin de año: "Todavía no he hablado nada. Me encantaría poder seguir, esta es mi casa y estoy ya hace mucho tiempo. Hemos conseguido cosas importantes, así que la verdad que estoy feliz. Tenemos un plantel espectacular, así que ojalá que no se vayan muchos chicos para poder seguir en este proyecto tan lindo que tiene el club y aportar del lugar que me toque".

"Todavía no he tenido ningún acercamiento con ningún club. Han salido muchas cosas, muchas noticias falsas que no son verdades. Ahora nos estamos enfocando mucho en el Campeonato. Tenemos un técnico que hizo muy bien las cosas este año, un plantel que se ha concentrado mucho y ojalá que lo podamos coronar el domingo", añadió.

Además, valoró el aporte de Arturo Vidal en el elenco popular y descartó algún conflicto al interior del plantel: "Soñaba con jugar con él, lo conocí, es una excelente persona y lo quiero muchísimo. Es un excelente jugador, muy profesional, siempre llega primero a los entrenamientos, está todo el día en el gimnasio y entrena muy bien. Es un ejemplo y una motivación también para los chicos tenerlo. Es un valor muy importante para el club, para los más jóvenes y motiva mucho a los jóvenes. Hay que estar con él siempre y cumplir el objetivo porque es muy ganador. El equipo está muy bien. Él (Arturo Vidal) compartió una foto porque sabemos que Colo Colo es una familia. Nosotros siempre nos vamos a cuidar, tenemos un plantel muy sano, muy unido y eso es lo más importante".

Por último, Gil sentenció: "Después la gente puede hablar, puede decir muchas cosas, pero lo más importante es que hoy nos enfoquemos en el fútbol, en lo que estamos haciendo y en lo lindo que el equipo está jugando. Tenemos mucha confianza para el domingo hacer un gran partido y poder salir campeón".

PURANOTICIA