Leonardo Gil defiende el nivel de Colo-Colo en Copa Libertadores: "Somos el equipo que mejor ha jugado"

Colo-Colo ha sufrido bastante en sus partidos por la fase grupal de la Copa Libertadores y esta semana rescató un valioso empate a 1 en su visita a Alianza Lima en Perú para en la última fecha ante Cerro Porteño en Paraguay, pelear por la clasificación a octavos de final del torneo continental.

Uno que se refirió al rendimiento del equipo fue Leonardo Gil, quien mandó una desafiante respuesta a los que critican al cuadro albo.

"Creo que el equipo, si vamos a estadísticas, somos los que más posesión y más patea al arco, los que más balones recuperan y juegan en campo rival. El técnico ve las formaciones porque siempre ve lo mejor para el equipo, que está por sobre todas las cosas", expresó en conferencia de prensa.

"Creo que venimos bien, nos falta efectividad. Con Fluminense hicimos un partido brillante y no pudimos convertir. El otro día el primer tiempo no fue bueno, pero nos acomodamos en el segundo. No sé si merecimos más, pero la Copa Libertadores da eso", añadió.

Además, agregó que "convertirnos un gol con Arturo Vidal que fue fundamental, es importantísimo para seguir con la ilusión. La Copa, en ese sentido, varía mucho. Nosotros como equipo, si cuentan bien, somos los que mejor hemos jugado. No nos hemos sentido superados".

Por último, Gil sostuvo que "siempre que jugamos aquí o de visitante hacemos nuestro juego independiente de la formación y el plantel se ha preparado muy bien. Ojalá el domingo podamos hacer un gran partido".

Tras el empate con Alianza Lima en Perú, ahora Colo-Colo se enfocará en el duelo de este domingo ante Palestino en el estadio monumental (17:30 horas), por la 13° fecha, en busca de un triunfo para seguir al acecho de los primeros lugares.

PURANOTICIA