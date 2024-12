Leandro Benegas advierte tras su salida de U. Española que "quiero demostrar que sigo en vigencia"

Leandro Benegas anunció a través de redes sociales que no seguirá ligado a Unión Española, club al que llegó en el segundo semestre en calidad de préstamo desde Colo-Colo.

El mendocino explicó en diálogo con radio ADN que "el club quería buscar otro tipo de jugador, las posibilidades económicas no estaban dadas para que yo me quedara. Son cosas del fútbol. Me sirvió para jugar y dar una mano al equipo para que clasificara a una copa internacional. Veremos qué otras posibilidades pueden salir ahora. Era necesario despedirme de la gente de Unión Española tras no llegar a un acuerdo".

"Obviamente, es un club muy lindo, pasé muy poco tiempo, pero lo disfruté al máximo. Siento que te queda ese sabor agridulce de no estar un poco más, competir a nivel internacional, pero son cosas del fútbol. Me quedo con la tranquilidad de que traté de hacer todo lo mejor para que al equipo le fuera bien", añadió.

Sobre su futuro, el atacante sostuvo que "el 31 de diciembre finaliza mi contrato, ya estoy en libertad de acción. Tendremos que ver nuevas posibilidades, manejar alternativas, tratando de buscar lo mejor posible para continuar mi carrera (...) Siempre las cosas que trato de pensar o cómo vivo no me arrepiento, son decisiones que uno toma en su momento. Soy bien frontal con eso. La pasé bien en Colo-Colo también, disfruté del club. Me quedo con la tranquilidad de haber vestido esa camiseta. Me encuentro física y mentalmente muy bien, me siento 100% para competir a buen nivel. Estoy buscando la posibilidad de seguir sintiendo esa exigencia y adrenalina de ir por cosas importantes. Quiero demostrar que sigo en vigencia".

Por último, valoró estar en el radar de Ñublense, Audax Italiano, O’Higgins y el recién ascendido Deportes Limache: "Es lindo que siga sonando el nombre de uno cuando hay rumores, que te pregunten de ciertas posibilidades, significa que uno sigue haciendo las cosas bien".

PURANOTICIA