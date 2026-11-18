Quizás uno de los aspectos más rescatables de la Selección chilena en el deslucido empate sin goles frente a Colombia, en el estadio Monumental, fue la actuación de Lawrence Vigouroux, quien se convirtió en una de las figuras del encuentro.

El portero fue uno de los puntos más altos de la Roja e incluso evitó que el combinado nacional sufriera una derrota, luego de atajar un lanzamiento penal ejecutado por Luis Javier Suárez.

Tras la igualdad ante los cafetaleros, el guardameta utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje dedicado a la Selección chilena, además de agradecer las muestras de cariño recibidas por parte de los hinchas.

"Siempre es hermoso usar esta camiseta y representar a nuestro país. Gracias por los mensajes", escribió Vigouroux junto a una imagen del lanzamiento penal que logró contener durante el compromiso.

La publicación también generó reacciones entre algunos de sus compañeros en la Roja. Uno de ellos fue Brayan Cortés, quien comentó: "La cajaaaaa!!!! Un verdadero lujo", mientras que Iván Román le dedicó las palabras: "Como te quiero amigo".

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