La Selección chilena cerró el año sin conocer triunfos en los amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. La Roja cayó por 1-0 ante Colombia el viernes pasado, en Cali, y posteriormente igualó sin goles frente al mismo rival, la noche del martes, en el estadio Monumental.

Estos resultados frente al combinado cafetalero tuvieron consecuencias en la clasificación mundial, ya que Chile volvió a perder terreno en el Ranking FIFA, retrocedió un puesto y salió del grupo de los 50 mejores equipos del mundo.

De esta manera, el elenco nacional se ubicó en el puesto 51, con un total de 1.458,87 puntos, posicionándose como la octava selección de la Conmebol. En la clasificación sudamericana, la Roja solamente supera a Perú (52°) y Bolivia (79°).

En cuanto a los diez primeros lugares del listado, España se mantiene firme en la cima del Ranking FIFA, seguida por Argentina y Francia, selecciones que completan el podio.

TOP TEN RANKING FIFA

1° España 2004,48

2° Argentina 1966,13

3° Francia 1950,82

4° Inglaterra 1938,90

5° Marruecos 1809,37

6° Portugal 1801,28

7° Brasil 1800,91

8° Bélgica 1790,37

9° Países Bajos 1774,06

10° Colombia 1735,90

RESTANTES EQUIPOS DE CONMEBOL

20° Uruguay 1644,48

24° Ecuador 1593,34

31° Paraguay 1559,89

50° Venezuela 1461,58

51° Chile 1458,87

52° Perú 1458,73

79° Bolivia 1.315,80

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