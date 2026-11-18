La Selección chilena cerró su participación en 2026 con un deslucido empate sin goles frente a Colombia en el estadio Monumental. El resultado marcó el segundo amistoso ante los cafetaleros durante esta fecha FIFA de noviembre, luego de la derrota por 1-0 sufrida el viernes pasado en Cali.

Tras la igualdad en el recinto de Macul, Claudio Bravo, histórico exarquero y capitán de la Roja, manifestó su deseo de que el próximo entrenador de la Selección chilena sea nacional, luego de varios años con técnicos extranjeros al mando del combinado.

"Visualizo cosas y me encantaría que fuera nacional (el DT). Me pasó algo en mi etapa anterior, se perdió en la etapa nuestra, en la última, un poco la cultura nuestra", comenzó diciendo el bicampeón de América en ESPN F90 Chile.

"Te hablo a modo muy personal: las instalaciones, camarín, mucho acento argentino. Me sentí como que estaba en Buenos Aires más que en Santiago. Son cosas que al final son propias de nuestra cultura y esencia, son cosas que a mí me disgustaban", añadió.

Por otra parte, al referirse al trabajo del técnico interino Nicolás Córdova, Bravo planteó sus reparos y sostuvo: "Cuesta encontrar coherencia en cosas que habla. El trabajo de Nicolás es innegable, pero hay que dejar de medir al jugador por la edad, no son niños, son jugadores profesionales. El análisis tiene que ser de parte del jugador también, hay muy pocas secuencias de finalizaciones en jugadas del equipo".

Finalmente, el exguardameta también abordó los criterios que deberían considerarse para las próximas convocatorias y sentenció: "Hay trabajo, pero, ¿se entiende por parte de los jugadores? Independiente de la edad, pero condicionado por el nivel, hay que llamar al jugador en su mejor momento, independiente de si está en liga extranjera o en el torneo local. No estamos en la capacidad de desperdiciar momentos".

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