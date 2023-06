Lawrence Vigoroux y su arribo a Premier League: "Estoy de vuelta donde debería estar"

Lawrence Vigoroux dio el salto a la Premier League. El portero chileno, de madre jamaicana, dejó el Leyton Orient de la tercera división para arribar al Burnley, cuadro recién ascendido a la máxima categoría del fútbol inglés.

Tras ser oficializado el martes, el golero nacional aseguró que su gran objetivo es demostrar que merece su oportunidad en una de las ligas más competitivas del mundo.

"Me ha llevado mucho tiempo volver aquí. He vuelto al punto de partido y he tenido muchas experiencias en mi vida y también en mi carrera a las que puedo recurrir", expresó en declaraciones que reproduce Las Últimas Noticias.

"Siento que por fin estoy de vuelta donde debería estar y espero poder demostrarles a todos que merezco estar aquí", añadió.

Consignar que Vigouroux arriba al Burnley tras una destacada actuación en el Leyton Orient, con el que consiguió el título en la League Two.

