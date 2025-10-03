Las sentidas palabras de Patricio Toledo tras ser dado de alta luego de sufrir un infarto: "Agradeceré el resto de mi vida"

Patricio Toledo fue dado de alta de la Clínica Universidad de Los Andes, donde fue trasladado tras sufrir un infarto al miocardio en medio del partido de despedida del fútbol de los exjugadores de la Universidad Católica, Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez, en el estadio Claro Arena.

Tras dejar el centro de salud, el exaquero de la Selección chilena declaró: "Uno no dimensiona el trabajo que se hace en un hospital y lo que se ha hecho acá conmigo es fundamental. Agradezco a todos quienes me han ayudado. Sin ellos, no estaría acá. Me cuidaron hasta que me vieron como estoy hoy".

Agregó que "agradeceré el resto de mi vida por esto, que ojalá sea mucha, para que yo regresara y el de arriba me regresara para abajo. Algo importante tengo que hacer en esta vida para que me dieran esta segunda oportunidad", afirmó.

El exportero declaró que "uno no dimensiona el cariño y amor que la gente te tiene. Tengo la suerte de haberme encontrado en el camino con unos ángeles, pasó en el lugar y momento preciso. Tuve un aviso tres semanas atrás".

Toledo reitero que está muy agradecido e incluso bromeó al recordar que Gerardo Reinoso le hizo respiración boca a boca. "Me gustaría decir muchas cosas, pero el agradecimiento va a estar eternamente a toda la gente que estuvo en el estadio y a mis compañeros que se acercaron y me rehabilitaron en la primera parte. A la 'Vieja' Reinoso, el 'Huaso' Álvarez, el 'Chico' Valenzuela, que son los que vi en ese momento, gracias, y sobre todo a Reinoso. Lo tengo medio amenazado porque me dio muchos besos y se aprovechó del tema. Le debo parte de mi vida el estar acá", manifestó.

Y a través de un video publicado por la Universidad Católica, el exdeportista manifestó que "no saben la felicidad que siento. Quiero agradecer todo ese cariño, esa buena onda, esas energías que me mandaron cuando lamentablemente sufrí este accidente".

"La verdad es que ustedes para mí son unos ángeles que permitieron que de una u otra manera, con sus oraciones y con su cariño, permitieran que nuevamente estuviera con la gente que yo amo", agregó.

Finalmente, indicó que "Católica para mí es mi vida, la tengo en el corazón y vaa ser siempre así. Un saludo muy grande y muchas gracias. Gracias. Como decía un cantante por ahí. Gracias, Gracias. Totales".

