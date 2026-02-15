Las lesiones vuelven a golpear a Bruno Barticciotto en Argentina

Un nuevo revés físico enfrenta Bruno Barticciotto, quien nuevamente vio interrumpida su participación debido a lesiones musculares, en la victoria de Talleres por 2-1 frente a Gimnasia de Mendoza, por la quinta fecha del Torneo de Apertura en Argentina.

El delantero chileno solo alcanzó a disputar 17 minutos antes de solicitar el cambio por molestias físicas, reviviendo un complejo inicio de año. Cabe recordar que Barticciotto solo había visto acción en la primera jornada, ante Newell’s Old Boys, donde también debió abandonar el campo por una dolencia en el muslo.

La situación se tornó aún más ingrata para el atacante nacional, ya que su reemplazante, el joven Valentín Dávila, vivió una noche soñada y anotó los dos goles del conjunto cordobés. Uno de esos tantos contó con asistencia del defensor argentino-chileno Matías Catalán, quien fue clave en el triunfo.

Finalizado el encuentro, el entrenador de Talleres, Carlos Tévez, confirmó el diagnóstico preliminar. “Bruno sufrió una lesión en el cuádriceps y será evaluado con mayor profundidad este lunes”, señaló el técnico, dejando en suspenso los plazos de recuperación.

El presente del santiaguino se torna cada vez más complejo, considerando que no ha logrado afirmarse desde su retorno al club, luego de su paso a préstamo por el León de México. Las reiteradas molestias físicas le han impedido sumar continuidad y ritmo competitivo.

Formado en Universidad Católica, Barticciotto enfrenta así uno de los momentos más difíciles de su carrera, con la incertidumbre marcada por su estado físico y la necesidad urgente de dejar atrás una racha de lesiones que amenaza con frenar su proyección en el fútbol argentino.

