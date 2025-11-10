Las expectativas de Javier Altamirano de cara a amistosos de la Roja en Rusia

La Selección chilena ya tomó el avión para viajar rumbo a Rusia, donde en esta fecha FIFA de noviembre disputará sendos amistosos ante los locales (el sábado 15 en Sochi) y Perú (el martes 18).

Antes de partir, Javier Altamirano, volante del combinado nacional, se refirió a sus expectativas de cara al combinado euroasiático.

"Feliz, obviamente. Todos los jugadores deseamos estar en esta posición (...) Con Rusia va a ser un partido complicado, espero hacerlo de la mejor manera si es que tengo la oportunidad", expresó el mediocampista de Universidad de Chile a radio ADN.

Consultado sobre ser parte del recambio de la Roja de cara al Mundial 2030, sostuvo: "Es lo de menos, son experiencias. Intento disfrutar nada más".

"Eso se va a ir viendo a medida que pase el tiempo, intento disfrutar lo que tengo, aprovechar y dar lo mejor de mí. Es mi presente el que me da esta oportunidad, pero voy paso a paso", complementó el jugador de los azules.

