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Las "Diablas" vencen a Francia en su estreno por la Nations Cup en Nueva Zelanda

Las "Diablas" vencen a Francia en su estreno por la Nations Cup en Nueva Zelanda

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La selección chilena de hockey sobre césped se impuso sólidamente por 2-0 con goles de Manuela Urroz y Fernanda Arrieta. Ahora, el combinado nacional se prepara para enfrentar este martes a las dueñas de casa.

Las "Diablas" vencen a Francia en su estreno por la Nations Cup en Nueva Zelanda
Lunes 15 de junio de 2026 09:52
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La selección chilena femenina de hockey sobre césped tuvo un debut soñado en la Nations Cup que se disputa en Nueva Zelanda, luego de imponerse por 2-0 a Francia en su primer partido correspondiente al Grupo B del certamen.

Las "Diablas" se quedaron con la victoria gracias a los goles de Manuela Urroz, a los 11 minutos, y Fernanda Arrieta, a los 57', en un sólido estreno internacional.

Ahora, el combinado nacional volverá a la acción este martes a las 03:00 horas de Chile, cuando enfrente a las dueñas de casa, Nueva Zelanda, que llegan al compromiso tras derrotar por 3-1 a Corea del Sur.

Posteriormente, las chilenas cerrarán su participación en la fase de grupos el jueves 19 de junio (la fecha original del texto indica 18 de junio, pero se mantiene la información entregada), cuando se midan ante el conjunto asiático a partir de las 00:45 horas de Chile.

Cabe destacar que la Nations Cup entrega a su campeón un cupo a la ProLeague, considerada la liga más importante del mundo del hockey sobre césped, donde compiten las mejores selecciones del planeta.

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