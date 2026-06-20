Las Diablas caen por 6-0 ante India en las semifinales de la Nations Cup

La ilusión de la selección femenina de hockey césped en la Nations Cup llegó a su fin este sábado, luego de que el combinado nacional perdiera por un inapelable 6-0 ante India en semifinales.

Las "Diablas", undécimas de la clasificación mundial, estuvieron lejos de hacer valer esa condición y no pudieron contrarrestar el poder de fuego de su rival, apenas dos puestos arriba en el ranking.

El elenco indio se fue al descanso ganando por un holgado 4-0 gracias a las anotaciones de Navneet Kaur (6' y 13') y Deepika Sehrawat (14' y 18'), mientras que en el complemento convirtieron Neha Goyal (32') y Rutuja Pisal (39').

De esta manera, el equipo chileno deberá conformarse con disputar el encuentro por el tercer lugar ante Estados Unidos, conjunto que perdió por penales ante el local Nueva Zelanda.

PURANOTICIA