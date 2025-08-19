Las críticas y evaluación en España a Pellegrini por "decepcionante" empate del Betis

Manuel Pellegrini y el Betis hicieron el lunes su debut en la Liga española 2025-2026 con un amargo empate 1 de visita frente al Elche.

La prensa hispana criticó al técnico chileno por el resultado en el comienzo de esta nueva temporada. Por ejemplo, el medio El Desmarque calificó la igualdad como "decepcionante" ante un recién ascendido y le puso nota 3.

"Del empate tiene mucha culpa. Llega treinta segundos después de una pausa de hidratación. Con su equipo venido a menos, era la ocasión perfecta para corregir errores, recuperar fuerzas y equilibrar al equipo... pero ocurrió todo lo contrario. Superado por un recién ascendido", sostuvo la publicación.

En tanto, Estadio Deportivo le puso un 4 al DT nacional y comentó: "Su plan de partido no salió bien. Mandó a apretar en la primera mitad y eso sirvió para ponerse por delante, pero luego su equipo estuvo demasiado contemplativo ante el fútbol-control ordenado por Eder Sarabia (DT rival). Lo confió todo al trabajo defensivo y salió cruz".

Por su lado, El País sostuvo: "Lo fue el equipo verdiblanco por su desidia y por su paso atrás poco entendible cuando ganaba por 0-1. Tampoco fueron buenos los cambios de Manuel Pellegrini, que desarmó su centro del campo y permitió que el Elche diera un paso adelante".

"El Betis no supo cerrar el encuentro en la segunda parte. Falló dos opciones claras al contragolpe y cometió un error fatal. Se metió demasiado atrás, algo impropio en los equipos de Pellegrini, y su acumulación de jugadores en el área propia crujió en el gol del Elche", añadió.

En tanto, tras le cotejo el "Ingeniero" expresó a Movistar: "Muy conforme con el rendimiento del equipo, defensivamente el Elche casi no llegó, tuvo una ocasión por tiempo. Ofensivamente tuvimos cuatro o cinco ocasiones para haber liquidado el partido antes. En la parte colectiva muy contento, en la parte del resultado, muy amargado. Si vas ganando 1-0, tienes tres o cuatro ocasiones claras, el partido podría estar terminado. Pero no se embocaron, y después normalmente pasan factura y fue lo que nos pasó".

"Con el juego estoy más que contento siendo el primer partido de campeonato. Un punto puede ser bueno, pero creo que se nos escaparon dos", sentenció.

