Lanzamiento de oro y récord sudamericano: Claudio Romero le da a Chile su presea dorada número 30 en los Suramericanos 2026

Chile sigue sumando medallas de oro en los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollan en Santa Fe, Argentina. Esta vez fue el turno del atletismo, disciplina que consiguió su primera máxima presea en esta edición y aportó el oro número 30 para el Team Chile.

Claudio Romero tuvo una brillante actuación en el lanzamiento del disco y se quedó con el primer lugar, repitiendo así el triunfo que consiguió en 2022, durante los Juegos Suramericanos de Asunción.

El deportista nacional registró un lanzamiento de 65,33 metros, marca que no solo le permitió quedarse con la medalla de oro, sino que además significó un nuevo récord sudamericano.

La medalla de plata quedó en manos del brasileño Wellinton Fernández, quien alcanzó los 61,16 metros, mientras que el ecuatoriano Juan Caicedo se quedó con el bronce tras registrar 60,92.

En tanto, el también chileno Lucas Nervi no pudo completar una marca válida, luego de registrar sus seis lanzamientos como nulos.

De esta manera, el Team Chile llegó a las 30 medallas de oro en el evento que se desarrolla en Argentina, resultado que le permite mantenerse en la disputa con Venezuela por el cuarto lugar del medallero.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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