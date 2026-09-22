Felipe Correa sobre el nuevo DT de la Roja: "No le hemos hecho una oferta concreta a ningún entrenador"

La Selección chilena ya se encuentra en Estados Unidos, donde realizó su primer entrenamiento en St. Louis, como parte de su preparación para los amistosos que disputará en Norteamérica frente a Estados Unidos, Canadá y México.

En la antesala de estos compromisos, Felipe Correa, gerente de selecciones de la Federación de Fútbol de Chile, quien acompaña a la delegación nacional, conversó con la prensa y abordó la importancia de estos encuentros para el desarrollo del equipo.

"Estas son instancias competitivas que hay que aprovechar. Necesitamos que nuestros jugadores tengan más partidos por la selección; que seamos capaces de competir con selecciones que están por encima de nosotros en el ranking. Que jugadores tengan minutos en partidos de estas características es muy relevante", expresó el directivo.

EL FUTURO DE LA BANCA DE LA ROJA

Consultado por el año y medio que lleva Nicolás Córdova como entrenador interino y la ausencia de un director técnico oficial, Correa defendió el trabajo realizado durante este período y aseguró que el proceso ha permitido preparar al equipo para los desafíos futuros.

"La semana pasada estuvimos en una reunión con muchos periodistas mostrándoles que para nosotros esto no ha sido un tiempo perdido, por el contrario, hemos trabajado de forma muy profesional con Nicolás y con este grupo de jugadores, dándoles herramientas que creemos son muy importantes para los desafíos que vienen".

En esa misma línea, el gerente de selecciones señaló que la elección del próximo entrenador se resolverá una vez que asuma el nuevo directorio. Además, descartó que se haya presentado una oferta concreta a algún candidato.

"Estamos tranquilos con lo que hemos realizado. Hemos dicho también que la decisión del entrenador se va a tomar una vez asuma el nuevo directorio, con diferentes propuestas que vamos a presentar y evaluar en ese minuto. No le hemos hecho una oferta concreta a ningún entrenador", añadió.

Correa también explicó que el cambio institucional será un factor clave en el proceso, junto con el calendario de las próximas clasificatorias mundialistas.

"Primero tiene que existir este proceso de cambio institucional. Nosotros tenemos que presentarle lo que hemos hecho y ellos tendrán que evaluar ese trabajo. Obviamente todo tiene un condicionante, que es cuándo empiezan las clasificatorias. Lo que sí sabemos es que no van a partir en marzo".

¿SEGUIRÁ NICOLÁS CÓRDOVA?

Finalmente, el directivo se refirió a la posibilidad de que Nicolás Córdova continúe de manera definitiva al mando de la Selección chilena adulta, destacando la importancia de mantener el vínculo entre el trabajo de las categorías juveniles y el equipo mayor.

"Más que descartar o confirmar, es que creemos que el trabajo que está haciendo Nicolás en selecciones juveniles se tiene que sostener y tener algún grado de involucramiento con la selección mayor, porque ese traspaso y ese flujo de información nos parece super relevante".

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