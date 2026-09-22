Erick Pulgar es elegido el "Héroe de la Semana" en la Copa Libertadores tras clasificar a semifinales con Flamengo

Erick Pulgar atraviesa un gran momento en Flamengo. El volante chileno se ha consolidado como una de las figuras del conjunto brasileño y ahora sumó un nuevo reconocimiento en la Copa Libertadores 2026.

El mediocampista nacional fue elegido ganador del “Hero of the Week” correspondiente a los partidos de vuelta de los cuartos de final del torneo continental, luego de imponerse en una votación realizada entre los seguidores de la competencia a través de redes sociales.

El antofagastino tuvo una destacada actuación en el empate 1-1 como local ante Independiente del Valle, resultado que le permitió al Mengao sellar su clasificación a las semifinales del certamen.

La actuación de Pulgar fue reconocida por los fanáticos, quienes lo escogieron para recibir esta distinción, de acuerdo con lo informado por la cuenta oficial de la Copa Libertadores.

Ahora, el volante chileno se prepara para afrontar una nueva instancia del torneo continental. En las semifinales, Pulgar y Flamengo enfrentarán a Estudiantes de La Plata, en una llave que comenzará el 15 de octubre en Argentina, mientras que el partido de vuelta se disputará el 22 del mismo mes en Brasil.

(IMAGEN DE @ERICKOFICIAL)

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