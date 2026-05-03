La UC y U. de Concepción empatan en el Ester Roa y le dan un respiro a Ñublense

Con la presión impuesta previamente por Ñublense, los elencos de Universidad Católica y Universidad de Concepción saltaron al césped del estadio Ester Roa para animar su compromiso correspondiente al grupo B de la Copa de la Liga.

Obtener los tres puntos asomaba como una urgencia ineludible para ambas escuadras, puesto que un tropiezo los relegaba a una situación compleja de cara a la recta final de la fase regular del torneo.

Precisamente ese escenario de incomodidad fue el que se concretó tras el pitazo final, ya que la paridad 2-2 dejó plenamente satisfecho al conjunto chillanejo, que seguía las acciones a la distancia.

Teniendo en cuenta el inminente desafío internacional de esta semana frente a Cruzeiro, el estratega de la franja, Daniel Garnero, decidió alinear una formación alternativa a pesar de la necesidad de sumar unidades.

La decisión técnica pareció pasarle la cuenta rápidamente a los visitantes. Cuando apenas transcurrían 3 minutos de juego, un pase filtrado de Jeison Fuentealba permitió que Agustín Urzi inaugurara el marcador a favor de los dueños de casa mediante un "globito".

Sin embargo, el cuadro precordillerano comenzó a dominar las acciones y logró emparejar las cifras a los 12 minutos. Matías Palavecino no perdonó desde los doce pasos, cobrando un penal sancionado tras una infracción previa cometida por Osvaldo González.

Ya adaptados a las condiciones de la cancha mojada del recinto penquista, los cruzados confirmaron su buen momento en la primera mitad y lograron revertir el tanteador a los 28', gracias a una anotación obra de Diego Corral.

No obstante, el panorama se oscureció para los forasteros por errores propios. En un lapso de apenas tres minutos, el lateral José Salas vio dos tarjetas amarillas que significaron su expulsión, forzando a Garnero a rearmar su esquema y dándole un impulso anímico a los locales para ir en busca del arco contrario.

Durante el complemento, el elenco del Campanil adelantó sus líneas con más ímpetu que orden. La insistencia rindió frutos en la agonía del encuentro, cuando a los 82', el defensor David Retamal decretó el empate definitivo tras una destacada maniobra personal.

La escuadra universitaria penquista incluso tuvo la oportunidad de llevarse la victoria poco después mediante un lanzamiento penal, pero el eficiente portero Darío Melo se lució al contener en doble instancia el remate de Cecilio Waterman.

Con el marcador inamovible, Universidad Católica alcanzó las siete unidades, mientras que Universidad de Concepción se estancó en cuatro puntos. En Chillán, por su parte, sacan cuentas alegres.

Ficha Técnica:

Universidad de Concepción (2): José Sanhueza; Esteban Páez, Osvaldo González (Moisés González, 46’), David Retamal, Yerco Oyanedel; Agustín Urzi (Ariel Uribe, 75’), Christopher Mesías (Bryan Ogaz, 60’), Facundo Mater (Diego Sabando, 46’), Antonio Díaz (Martín Ramírez, 75’); Jeison Fuentealba; Cecilio Waterman. DT: Leonardo Ramos.

Universidad Católica (2): Darío Melo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Agustín Farías, José Salas; Gary Medel (Alfred Canales,77’) Jimmy Martínez; Matías Palavecino (Cristian Cuevas, 77’); Diego Corral (Clemente Montes, 63’), Juan Agustín Rossel (Fernando Zampedri, 63’) y Martín Gómez (Eugenio Mena, 35’). DT: Daniel Garnero.

Torneo: Copa de la Liga (Fecha 4) Grupo B.

Estadio: Ester Roa.

Goles: Agustín Urzi (UDC, 3’), Matías Palavecino (UC, 12’) de penal, Diego Corral (UC, 28’) y David Retamal (UDC, 81’).

Incidencias: Cecilio Waterman (UDC, 88’) pierde un lanzamiento penal (desvía el arquero Darío Melo).

Expulsado: José Salas (UC, 31’).

Árbitro: Mario Salvo.

Público: 7.000 personas.

PURANOTICIA