La UC no puede con Ñublense y queda al borde de la eliminación de la Copa de la Liga

No era un buen partido el que estaba haciendo Universidad Católica pero, al fin y al cabo, sí lograba el objetivo: ganarle a Ñublense para, con ello, igualarlo en la tabla del grupo B de la Copa de la Liga y así alentar su ilusión de clasificar en la fecha final a las semifinales del torneo.

Pero los cruzados no pudieron sostener su mínima ventaja y en los descuentos, Giovany Ávalos dio el empate a los sureños que ahora sí, son los favoritos para ganar el grupo.

El duelo tuvo cierto grado de emoción por las circunstancias que que se vivieron.

Primero fue la temprana expulsión del volante chillanejo Diego Céspedes (26’) que dio a los cruzados rápidamente la posibilidad de aprovechar el hombre de más de abrir el marcador luego de una gran jugada de Jhojan Valencia que concretó Justo Giani (30’).



Pero la Católica no supo aprovechar esa instancia para sentar mayores diferencias porque deambuló pero no percutó al arquero Nicola Pérez.

Ñublense se sostuvo como pudo, incluso tuvo la opción del empate con un remate de Matías Plaza que conjuró el portero Darío Melo. No lo logró, pero sí pudo equiparar fuerzas porque al filo del descanso Matías Palavecino entró en plancha sobre Jovany Campusano y dejó a la UC también con 10 jugadores con todo el segundo tiempo por delante.

Pero ni uno ni otro arriesgó en demasía y por eso el encuentro languideció hasta el punto que parecía sentenciado demasiado pronto.

Mas no. Hubo un cambio.

Como sintiendo que no perdía nada, Ñublense en los últimos minutos se fue a buscar el empate. Empujó, pero pareció que no le alcanzaría. Hasta que vino el tradicional último pelotazo al área que la defensa de la UC no supo conjugar y apareció Ávalos para lograr el empate que dejó a los cruzados sumidos en la desazón y a Ñublense ahí, cerca de alcanzar el gran objetivo.



Universidad Católica (1)

Darío Melo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristian Cuevas; Fernando Zuqui (Alfred Canales, 81’), Jhojan Valencia (Gary Medel, 65’), Matías Palavecino; Clemente Montes (Diego Corral, 81’), Fernando Zampedri y Justo Giani (Jimmy Martínez, 65’). DT: Daniel Garnero.

Ñublense (1)

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani (Ignacio Tapia, 60’), Lorenzo Reyes, Diego Céspedes, Jovany Campusano (Diego Sanhueza, 60’); Matías Plaza (Manuel Rivera, 71’), Ignacio Jeraldino (Giovany Ávalos, 46’ y Fernando Ovelar (Franco Rami, 60’). DT: Juan José Ribera.

Copa de la Liga (Fecha 5) Grupo B.

Estadio: Claro Arena.

Goles: Justo Giani (UC, 30’) y Giovany Ávalos (UC, 96’).

Expulsados: Diego Céspedes (ÑB, 26’) y Matías Palavecino (UC, 45’).

Árbitro: José Cabero.

Público: 12.418 personas.

PURANOTICIA