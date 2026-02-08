La UC debuta en el Claro Arena buscando su primer triunfo del año

Universidad Católica buscará volver a los triunfos este domingo cuando reciba a Deportes Concepción, desde las 20:00 horas, en lo que será su primer partido oficial del año en el Claro Arena, válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional. Los cruzados intentarán hacerse fuertes como locales ante un rival que retorna a la máxima categoría tras casi dos décadas.

El conjunto precordillerano viene de igualar en un disputado encuentro ante Deportes La Serena, mientras que previamente cayó por penales frente a Coquimbo Unido en la definición de la Supercopa. Resultados que han generado la necesidad de reencontrarse con los triunfos y la confianza, tal como ocurrió en las semifinales del mismo torneo ante Huachipato.

Con ese objetivo, el técnico Daniel Garnero repetiría el mismo once que empató ante los papayeros, apostando por la continuidad y el funcionamiento colectivo. Así, la UC formaría con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Gary Medel, Matías Palavecino, Cristián Cuevas; Justo Giani, Clemente Montes y Fernando Zampedri.

En la vereda contraria, Deportes Concepción vive su regreso a Primera División tras 18 años de ausencia. El León de Collao debutó con una derrota frente a O’Higgins, en un partido marcado por la polémica, luego de que los penquistas reclamaran un gol mal anulado que habría significado el empate.

Pese al traspié inicial, el técnico Patricio Almendra mantendría el mismo equipo, alineando a César Dutra; Ariel Cáceres, Cristián Suárez, Fausto Grillo, Javier Rojas; Mauricio Vera, Leonardo Valencia, Mario Sandoval, Ethan Espinoza; Aldrix Jara y Joaquín Larrivey. El duelo marcará además el reencuentro entre ambos clubes tras su último choque en agosto de 2007, triunfo 3-2 para Concepción, con un joven Gary Medel como único jugador que se repetirá en cancha.

