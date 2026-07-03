La UC aplica derecho de admisión por seis años a hincha que lanzó un objeto en el Claro Arena

Por medio de redes sociales, Universidad Católica informó sobre el lapidario castigo que aplicó a un sujeto que lanzó un objeto a la cancha del Claro Arena, en el duelo ante Everton por Copa Chile.

El cuadro "cruzado" informó que gracias a las cámaras de seguridad del recinto pudieron dar con el hincha identificado como R.A.A.F; rut, 17.766. xxx-x, a quien le aplicaron derecho de admisión por seis años.

"En el Claro Arena el respeto es fundamental. Un buen y respetuoso comportamiento garantizarán nuestra localía y evitarán que haya sanciones individuales y la aplicación del Derecho de Admisión a los hinchas por conductas sancionatorias. Nunca arrojes elementos de ningún tipo a la cancha", remarcaron desde el conjunto precordillerano.

Caber recordar que el elenco estudiantil volverá a la cancha este sábado a las 20:30 horas, para recibir a Deportes Copiapó por la quinta fecha de Copa Chile.

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