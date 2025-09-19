La U y Alianza Lima no se sacaron ventajas en la ida por la Copa Sudamericana

Universidad de Chile igualó sin goles ante Alianza Lima en partido válido por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana, encuentro jugado en el Estadio Alejandro Villanueva en la capital peruana.

Pese a disputar más de media hora con un hombre de ventaja, los azules no lograron traducirlo en el marcador, dejando la definición de la serie para el duelo de vuelta del próximo jueves.

El inicio del partido fue favorable a los universitarios, que mostraron ímpetu y vocación ofensiva. A los seis minutos se registró la primera jugada de riesgo: Lucas Assadi recibió un saque largo de Castellón, controló con clase y habilitó a Maxi Guerrero, quien definió de derecha para abrir la cuenta, pero el gol fue anulado por posición de adelanto del volante azul.



Al minuto 11 respondió el elenco peruano. Tras un pelotazo largo que pivoteó Hernán Barcos, el balón quedó para Kevin Quevedo, quien remató de primera, pasando apenas desviado del poste izquierdo de Castellón.

El ritmo no decayó y, a los 19’, tras una pelota detenida, Renzo Garcés cabeceó en el segundo palo, pero su remate careció de potencia y fue contenido sin problemas por el arquero azul.

El experimentado Hernán Barcos se transformó en un dolor de cabeza para la zaga universitaria. El argentino controló un pase aéreo de espaldas al arco, giró sobre su marca y sacó un zurdazo que pasó muy cerca del arco de la U.

En el tiempo añadido de la primera mitad (45+2’), Fernando Gaibor anotó para Alianza Lima con un potente derechazo, pero el VAR anuló el tanto por una mano de Quevedo en la génesis de la jugada.



Para el complemento, la U movió el banco con los ingresos de Nicolás Fernández y Sebastián Rodríguez en desmedro de Maxi Guerrero y Marcelo Díaz, respectivamente.

A los 63 minutos se produjo una jugada clave del partido: la expulsión del defensor peruano Carlos Zambrano por doble amonestación tras un codazo a Charles Aránguiz.

Sin embargo, y pese al dominio territorial y la posesión del balón, Universidad de Chile no logró generar ocasiones claras. La más peligrosa fue un tibio remate de Assadi que contuvo sin problemas el portero local Guillermo Viscarra.

El encuentro mantuvo la intensidad pero careció de profundidad en ambas áreas, concluyendo sin goles en el marcador.

La revancha se disputará el próximo jueves 25 de septiembre, a las 21:30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, a puertas cerradas por sanción de la CONMEBOL a la U tras los incidentes en Avellaneda.

Cabe recordar que los universitarios no tendrán actividad en el Torneo Nacional debido al receso por el Mundial Sub-20, mientras que Alianza Lima enfrentará este domingo 21 de septiembre a Comerciantes Unidos por el Clausura peruano.

El ganador de esta llave se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre Lanús y Fluminense, serie que, en la ida jugada en Buenos Aires, terminó con triunfo 1-0 para el elenco Granate.

