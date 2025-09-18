La U visita por Copa Sudamericana a un Alianza Lima sediento de revancha

Apenas cuatro días después de conquistar la Supercopa, Universidad de Chile vuelve a la acción la noche de este jueves para enfrentar a Alianza Lima con el objetivo de asestar el primer golpe en la serie de cuartos de final de Copa Sudamericana.

A diferencia del cuadro íntimo que obtuvo su boleto tras dejar en el camino a Universidad Católica de Ecuador, el elenco laico tuvo que aguardar por largas semanas para conocer su suerte tras la barbarie que se desató en el estadio Libertadores de América en la vuelta con Independiente.

Finalmente, Conmebol le dio la clasificación a la U, que de todas maneras recibió un durísimo castigo y no pudo disponer de boletos para su hinchad para este y sus próximos seis duelos de visita a nivel internacional, sanción que corre también para sus choques en calidad de dueño de casa.

Para su duelo con el conjunto blanquiazul, el técnico estudiantil Gustavo Álvarez dispondrá del mismo once que venció al Cacique, es decir, con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

En la vereda opuesta, el combinado aliancista sufrió a última hora la baja de su principal referente, el sempiterno goleador peruano José Paolo Guerrero, cuyo lugar en el equipo estelar sería ocupado por el argentino Hernán Barcos.

Así, la escuadra local saltaría a la cancha con Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Hernán Barcos y Eryc Castillo.

Cabe recordar que durante los últimos días los medios incaicos se encargaron de "calentar" el compromiso alimentando la sed de revancha de los aliancistas recordando su polémica eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores de 2010, cuando el Romántico Viajero aseguró su paso a la siguiente instancia gracias a un controvertido gol de Felipe Seymour en el último minuto de tiempo reglamentario.

