La U se juega ante Alianza Lima el boleto a semifinales de la Sudamericana

Universidad de Chile busca seguir en carrera en la Copa Sudamericana 2025. Tras igualar la semana pasada sin goles por la ida en Perú, el cuadro azul recibe este jueves, a las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, por la vuelta de la llave de cuartos de final del torneo internacional.

En un partido que se disputará sin público, debido a la sanción de la Conmebol a los estudiantiles, la U intentará conseguir un triunfo para avanzar a semifinales y seguir soñando con el título, tal como lo consiguió en 2011.

Para el cotejo, el técnico Gustavo Álvarez sorprendería con una gran novedad, como incluir en la oncena al uruguayo Sebastián Rodríguez, quien sumaría su primera titularidad en la copa defendiendo con los universitarios.

Con ese panorama, el conjunto laico formaría con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Javier Altamirano y Nicolás Guerra.

En tanto, el elenco peruano alinearía con Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamanqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Erick Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.

Consignar que el ganador de esta llave avanzará a semis y enfrentará a Lanús de Argentina, que dio el batacazo al eliminar a Fluminense en Brasil. En caso de pasar los azules, se reencontrarán con Mauricio Pellegrino, técnico del conjunto granate y quien tuvo un paso por la banca de la U.

PURANOTICIA