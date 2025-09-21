La U pierde a un referente para partido de la Copa Sudamericana

Universidad de Chile espera este jueves (21.30 horas) en Coquimbo clasificarse a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 enfrentando a Alianza de Lima de Perú, con el que empató sin goles en el encuentro de ida.

Pero los azules tendrán ausencias para el partido en la Cuarta Región.

Primero, la de sus hinchas puesto que Universidad de Chile fue castigada por la Conmebol luego de los incidentes acontecidos en la cancha de Independiente de Avellaneda.

Pero no sólo eso lamentará la U ya que uno de sus referentes quedó descartado para el duelo ante los peruanos.

Y es que según se confirmó, el volante Marcelo Díaz sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo en el partido jugado en Lima -que lo obligó ese día a salir de la cancha- por lo que no podrá ver acción en el Sánchez Rumoroso.

Ello obligará al DT Gustavo Álvarez a recomponer el mediocampo y ahí surge como candidato a ser titular a Sebastián Rodríguez, quien entró en el encuentro jugado en la capital peruana.

Tampoco se descarta que la salida de Díaz active la reaparición de Israel Poblete quien era titular en ese puesto hasta lesionarse.

PURANOTICIA