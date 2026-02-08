La U no despega: cayó ante Huachipato y suma otro partido sin ganar

Universidad de Chile sigue sin levantar cabeza en el inicio de la Liga de Primera, luego de caer por 2-1 ante Huachipato en el estadio CAP Acero, en un partido disputado sin público tras la autorización de última hora de las autoridades. El elenco azul no logró sostener la ventaja inicial y terminó cediendo ante un rival que mostró mayor convicción.

El encuentro comenzó con intensidad y ocasiones para ambos equipos. Eduardo Vargas avisó temprano con un cabezazo desviado, mientras que Huachipato respondió con aproximaciones de Lionel Altamirano, quien incluso marcó un gol que fue anulado por posición de adelanto. La U parecía mejor plantada en los primeros minutos.

A los 12 minutos, un centro del debutante Diego Vargas terminó en el poste y el rebote fue aprovechado por “Turboman”, quien empujó el balón para el 1-0 azul. Sin embargo, el local no se desordenó y comenzó a inclinar la cancha a su favor, encontrando el empate a los 34’ con un gran remate de Maximiliano Rodríguez desde fuera del área.

En el segundo tiempo, el partido se mantuvo parejo y con opciones en ambos arcos. Huachipato estuvo cerca de pasar arriba mediante un penal cobrado tras revisión del VAR, pero Gabriel Castellón contuvo el disparo de Altamirano, manteniendo con vida a los universitarios.

No obstante, la resistencia azul se quebró en el minuto 80, cuando un tiro de esquina terminó en los pies de Renzo Malanca, quien con un potente remate selló la remontada acerera. Con este resultado, Huachipato sumó sus primeros tres puntos y escaló al octavo lugar, mientras que la U quedó con solo una unidad en el puesto 13, acrecentando las dudas en este arranque de temporada.

