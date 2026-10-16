La U confirmó que la revancha ante D. Antofagasta por la Copa Chile se disputará en el estadio Santa Laura

Universidad de Chile se alista para recibir el próximo miércoles a Deportes Antofagasta, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile y con la necesidad de revertir la derrota por 2-0 sufrida en la ida en el estadio Calvo y Bascuñán.

Para este cotejo, los azules buscaban estadio ante la falta de disponibilidad de utilizar el Nacional por los conciertos de BTS.

Si bien hace unos días se había dado a conocer que el conjunto estudiantil había solicitado El Teniente de Rancagua, al ser del gusto del técnico Fernando Gago tras la goleada a Ñublense, la dirigencia cambió de planes.

El elenco azul confirmó que el duelo se disputará en el estadio Santa Laura el miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas y no a las 20:00 como estaba programado originalmente.

Finalmente, el club indicó que "próximamente comunicaremos información sobre la venta de entradas".

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