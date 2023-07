La U buscaría reforzar el sector izquierdo de su defensa con el lateral Vicente Fernández

Falta poco para que se cierre el libro de pases y, con ello, la ventana de transferencias, y en Universidad de Chile todavía trabajan para poder sumar un fichaje de cara a esta segunda parte de la temporada 2023, donde luchan por el título del Campeonato Nacional.

Una de las zonas que el cuadro azul busca potenciar es la de lateral izquierdo, considerando que por ahora solamente tiene a Marcelo Morales. Y según dieron a conocer desde ESPN, los estudiantiles pensarían en Vicente Fernández, jugador nacional que actualmente milita en Talleres de Córdoba.

"Vicho Fernández es el jugador que busca la U. El lateral firmó este año con Talleres, pero fue operado de los meniscos en marzo. Sigue entrenando diferenciado", comentaron en el citado medio.

"Tiene contrato hasta diciembre del 2026, pero la 'T' busca un préstamo. Buena chance para los azules. Veremos", añadieron.

En tanto, el presidente del conjunto trasandino, Andrés Fassi, se refirió a esa chance en radio Pulxo: "Con el nivel de exigencia deportiva que tiene Talleres, no se puede dar el lujo de jugadores que no estén en ritmo para empezar el torneo ya. Vicente ocupa cupo de extranjero, que no es un tema menor, y ahora necesita tomar ritmo nuevamente. Tenemos mucha expectativa en él, de hecho, lo compramos y veremos si es lo mejor prestarlo".

PURANOTICIA