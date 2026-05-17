La U busca sanar sus heridas de la Copa ante el aproblemado Cobresal

Universidad de Chile se alista para enfrentar a contar de las 15 horas de este domingo a Cobresal en el estadio Codelco El Cobre, con la misión de conseguir un triunfo para seguir trepando posiciones en el Campeonato Nacional y dejar atrás el sabor amargo que dejó la Copa de la Liga.

Es que con su derrota ante Unión La Calera, el conjunto azul quedó con escasas chances de avanzar a semifinales ya que no le sirve solo con ganar en la última jornada. Mientras que en la liga marcha séptimo con 17 puntos, siete menos que el líder Colo Colo.

A pesar del traspié cosechado ante los cementeros, el técnico Fernando Gago mantendría parte del equipo estelar, salvo por el lesionado Matías Zaldiviaa y el suspendido Marcelo Morales, quienes serían sustituidos por Bianneider Tamayo y Diego Vargas.

Tampoco estarán desde el arranque Nicolás Fernández y Charles Aránguiz. El primero saldría por la vuelta de Fabián Hormazábal y el "Príncipe", en tanto, dejaría su lugar para el joven Lucas Barrera.

De esta manera, el Romántico Viajero formaría con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Franco Calderón y Diego Vargas; Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez.

Por su parte, el conjunto minero llega a este partido en la 14 ubicación de la tabla con diez unidades, zafando del descenso únicamente por diferencia de gol. Eso sí, los legionarios arrastran una increíble racha ante la U, ya que no han perdido con los estudiantiles desde 2020 y como dueño de casa desde 2016.

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