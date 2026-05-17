Colo Colo quiere escaparse en en liderato recibiendo en casa a Ñublense

Este domingo a partir de las 17:30 horas de este domingo, Colo Colo recibe en el estadio Monumental a Ñublense en el marco de la duodécima fecha de la Liga de Primera, con la única misión de ganar para aumentar su diferencia en lo más alto del certamen.

Es que con su derrota ante Universidad Católica, Deportes Limache se estancó en 21 puntos, tres menos que un conjunto popular que podría llegar 27 unidades y así sacarle seis de distancia al Tomate Mecánico.

Sin embargo, los albos vienen de recibir un duro golpe en la Copa de la Liga al caer en un partido clave con Coquimbo Unido, derrota que los dejó en el segundo puesto y dependiendo de un traspié de los piratas para avanzar a semifinales.

A diferencia de lo sucedido con el Barbón a mitad de semana cuando apostó por varios canteranos desde el arranque, el entrenador Fernando Ortiz volvería a su alineación habitual con los regresos de Arturo Vidal y Javier Correa, lo que a su vez obligaría a pasar de un 4-3-3 a un 3-5-2.

Así las cosas, el Cacique saldría al campo con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Alvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Javier Correa.

En la vereda opuesta, los diablos rojos cosecharon un empate con Universidad Católica que los dejó con un pie y medio en semifinales de la Copa de la Liga, mientras que en el Campeonato Nacional son octavos con 17 unidades.

Para esta tarde, el equipo que adiestra Juan José Ribera formaría con Nicola Pérez; Felipe Campos, Diego Céspedes, Osvaldo Bosso; Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Diego Sanhueza, Ignacio Jeraldino y Lucas Molina.

PURANOTICIA