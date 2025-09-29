La tarjeta verde fue protagonista en el triunfo de Noruega sobre Nigeria en el Mundial Sub-20

La revisión de jugadas a petición de las bancas de los equipos ya está tomando relevancia en el Mundial Sub-20 que se esta disputando en Chile.

El sistema que se activa a través de una señal de tarjeta verde al árbitro, y que lo obliga a revisar jugadas que parecen dudosas -en forma limitada, puede terminar definiendo partidos como pasó este lunes en el encuentro disputado en el estadio Fiscal de Talca, donde Noruega venció por 1 a 0 a Nigeria, por el grupo F.

Casi al iniciarse el encuentro (9’), fueron los noruegos los que elevaron la tarjeta verde y luego de mirar al monitor, el árbitro estadounidense Joseph Dickerson encontró razón a los alegatos y cobró el penal que Rasmus Holten tradujo en gol.

Tras ese golpe de entrada, los africanos intentaron ir de inmediato por el empate apretando la salida de los rivales y rematando cuando se les abría un espacio.

Pero esa ráfaga fue amainando y poco a poco, Noruega no sólo se hizo de la pelota, sino que incluso construyó las mejores jugadas ofensivas, en especial por el sector derecho donde el lateral Luca Hoyland y el volante Gustav Nyheim fueron especialmente eficaces para llegar por ese sector.

Nigeria terminó confuso el primer tiempo. Y sólo a pelotazos largos intentó remover la defensa rival lo que le resultó derechamente insuficiente.

En la segunda etapa todo pudo cambiar. Primero, porque el atacante de Nigeria Kparobo Arierhi tuvo una tremenda opción de empatar, pero su remate se fue caprichosamente ancho. Y luego por las dos manos que hubo en el área de Noruega -de Tobias Moi y de Rasmus Holten, a los 85’ y 93’- que fueron desestimadas como penal por el juez norteamericano, sellando la victoria de los nórdicos.

PURANOTICIA