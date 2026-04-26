La Serena aguantó con diez hombres y obtuvo un sufrido empate ante Huachipato

En un partido que tuvo un polémico cierre en el estadio La Portada, Deportes La Serena aguantó con un jugador menos durante casi todo el complemento para empatar a cero ante Huachipato, que a su vez desaprovechó la chance de igualar en la cima de la Liga de Primera al puntero Deportes Limache.

El compromiso de esta tarde aparecía como una buena opción para que el cuadro papayero se alejara de la zona baja de la tabla y pudiera acercarse a los puestos de copas. Los acereros, en tanto, tenían una ambición mucho mayor, ya que la victoria les permitía alcanzar al líder del torneo.

En una primera mitad muy táctica y donde la intensidad se hizo presente en todo momento, el dueño de casa tomó las riendas del cotejo y estuvo a nada de abrir la cuenta en el minuto siete, pero entre el palo y el portero Christian Bravo dijeron que no. Cerca de la media hora, el cancerbero volvió a hacerse presente para contener el tiro de Felipe Chamorro (27').

Los pupilos de Jaime García tuvieron inconvenientes para asociarse en campo contrario y recién sobre el final, por medio de Juan Ignacio Figueroa (39'), inquietó al arquero Eryin Sanhueza, quien tuvo que reemplazar a Federico Lanzillota (33'). Poco después, antes de irse al descanso, Jeisson Vargas trataron de poner en ventaja a los serenenses pero sin éxito (45').



El encuentro dio un giro en el inicio del complemento luego de una mano que le significó la segunda tarjeta amarilla a Francis Mac Allister, dejando a su equipo con diez hombres (54') Esto obligó a Felipe Gutiérrez a reordenar sus piezas y con ello, debió renunciar al juego ofensivo que exhibió en la primera mitad.

A pesar de encontrarse en superioridad numérica, el conjunto de la usina no contó con la claridad suficiente para poner realmente en peligro a una escuadra granate que mostró mucha seguridad defensiva y hasta se animó con uno que otro contragolpe que no fue capaz de capitalizar.

Sobre el final el elenco papayero se ilusionó con la victoria cuando el árbitro Claudio Díaz le concedió un penal por mano de Maicol León (90'). Sin embargo, tras revisar la acción en el VAR, el juez retrotrajo el cobro. En los descuentos, Kevin Altez abrió la cuenta para visita, pero el colegiado anuló el gol por un milimétrico offside previo de Harold Antiñirre (90+7').

El resultado, visto como una victoria por todo el esfuerzo realizado desde el 54', hizo que los nortinos subieran hasta el noveno puesto con catorce. Los siderúrgicos, en cambio, se quedaron con las ganas de alcanzar a Limache, debiendo conformarse con el subliderato gracias a sus 19 unidades.

Ahora, Deportes La Serena deberá pensar en su enfrentamiento del próximo sábado a las 15 horas con Universidad de Chile por la cuarta fecha de la Copa de la Liga. En el marco de dicha competición, Huachipato visitará a Deportes Concepción desde las 20:30 del lunes cuatro.



Deportes La Serena

Federico Lanzillota (Eryin Sanhueza, 33'); Bruno Gutiérrez (Joaquín Gutiérrez, 45'), Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Felipe Chamorro; Nicolás Stefanelli (Andrés Zanini, 68'), Diego Rubio (Ángelo Henríquez, 82'), Jeisson Vargas (Sebastián Díaz, 68'). (DT: Felipe Gutiérrez)

Huachipato

Christian Bravo; Guillermo Guaiquil (Kevin Altez, 86'), Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez (Mario Briceño, 61'); Juan Ignacio Figueroa (Harold Antiñirre, 61'), Santiago Silva, Claudio Sepúlveda (Maicol León, 82'), Cris Martínez; Maximiliano Rodríguez (Ezequiel Cañete, 82'), Lionel Altamirano. (DT: Jaime García)

Expulsados: Francis Mac Allister (SER, 54')

Árbitro: Claudio Díaz

Estadio: La Portada, La Serena

PURANOTICIA