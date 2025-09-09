La Selección chilena busca ante Uruguay evitar su peor campaña histórica en Clasificatorias

La Selección chilena se despide de estas Clasificatorias para el Mundial 2026, del cual quedó eliminada anticipadamente. La Roja recibe este martes a Uruguay, a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la última fecha del proceso eliminatorio.

El combinado nacional marcha en el último puesto de la tabla de posiciones, con 10 puntos, por lo que buscará un triunfo para no terminar como colista y evitar su peor campaña histórica.

Para el cotejo, el técnico interino Nicolás Córdova realizaría varios cambios respecto al equipo que fue goleado por Brasil el jueves pasado en Río de Janeiro. En ese sentido, saldrían Guillermo Maripán y el capitán Gabriel Suazo.

Con ese panorama, la alineación de la Roja podría ser con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Paulo Díaz, Matías Sepúlveda; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Lucas Assadi; Lucas Cepeda, Emiliano Ramos y Ben Brereton.

En tanto, la Celeste viene de sellar la fecha pasada su clasificación al Mundial 2026 con una victoria frente a Perú. El encuentro marcará el retorno de Bielsa a Chile, donde encabezó un exitoso proceso en la Selección.

La oncena del "Loco" sería con Sergio Rochet (Santiago Mele); Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez.

