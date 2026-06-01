Informe arbitral complica a la U por uso de bengalas y revela los duros insultos de Diego Carrasco

Universidad de Chile podría enfrentar sanciones luego de que el árbitro Mario Salvo Sepúlveda consignara en su informe oficial incidentes relacionados con el uso de pirotecnia durante el triunfo por 2-1 sobre Deportes Concepción, disputado en el Estadio Nacional por la 14ª fecha del Campeonato Nacional 2026.

De acuerdo con el documento presentado por el juez, hinchas del cuadro azul encendieron bengalas en distintos momentos del complemento desde el sector donde se ubicaba la barra local.

"Durante diversos pasajes del segundo tiempo se encienden bengalas desde la galería sur donde se ubicaba la barra local", detalló el árbitro en su informe.

A raíz de esta situación, el conjunto universitario podría ser objeto de una multa o de otras medidas disciplinarias que deberá evaluar el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

El informe arbitral también entregó detalles sobre la expulsión de Diego Carrasco, defensor de Deportes Concepción, quien vio la tarjeta roja a los 74 minutos del encuentro.

Según explicó Salvo Sepúlveda, la sanción se produjo por "emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno".

En ese contexto, el árbitro consignó textualmente que la expresión utilizada por el zaguero fue: "Cobra el penal pos conch....".

Ahora será el Tribunal de Disciplina el encargado de revisar los antecedentes y determinar las eventuales sanciones tanto para el jugador como para el club anfitrión.

PURANOTICIA