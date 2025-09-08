La Roja sub-20 disputó dos partidos de 60 minutos contra Arabia Saudita previo al Mundial

La Selección chilena sub-20 está disputando sus últimos amistosos de cara al Mundial de la categoría que se desarrollará en nuestro país entre septiembre y octubre próximo.

En dos partidos de 60 minutos cada uno, el combinado nacional se impuso por 1 a 0 y luego empató 1-1 con los árabes, en duelos de preparación disputados en Sao Paulo, Brasil.

Ahora, la selección se alistará para disputar un amistoso ante Corea del Sur este domingo 14 de septiembre en Quilín a las 17:00 horas, mientras que finalizará su preparación el 20 ante Nigeria, en el Monasterio Celeste de Rancagua.

Consignar que Chile se estrenará en el Mundial el sábado 27 de septiembre, a las 20:00 horas, frente a Nueva Zelanda en el estadio Nacional. En tanto, el 30 de septiembre, también a las 20:00, se medirá con Japón en el reducto de Ñuñoa y cerrará la fase grupal el 3 de octubre (20:00 horas) contra Egipto en el Nacional.

(Imagen: Sultan Al-Otaibi - Comunicaciones FFCH)

