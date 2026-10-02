Alejandro Tabilo desafía a Denis Shapovalov por el pase a octavos en el ATP de Tokio

Tras su gran triunfo en primera ronda ante el estadounidense Tommy Paul (16º del ranking ATP), séptimo sembrado del torneo, Alejandro Tabilo (31º) enfrentará esta noche al canadiense Denis Shapovalov (46º) por la segunda ronda del ATP de Tokio.

El encuentro está programado para las 23:00 horas de Chile. El jugador canadiense llegó a ser top ten en 2020 y viene de alcanzar las semifinales del ATP de Chengdú, en China.

Si Alejandro Tabilo logra vencer a Shapovalov, enfrentaría en la siguiente ronda al ganador del duelo entre el principal candidato al título, el español Carlos Alcaraz (3º), y el italiano Matteo Arnaldi (37º), quienes se medirán durante la jornada de este viernes.

Alejandro Tabilo también se mantiene en competencia en la modalidad de dobles, luego de que, haciendo dupla con el francés Luca Van Assche, derrotara al binomio sueco-estadounidense compuesto por André Göransson y Robert Galloway por 7-5 y 6-4.

Su próxima presentación en esa modalidad está programada para este sábado a partir de la 01:20 horas de Chile, cuando enfrentará junto a Van Assche al estadounidense Austin Krajicek y al croata Nikola Metkic, cuartos sembrados de la competencia, por lo que el chileno podría tener dificultades para presentarse.

PURANOTICIA