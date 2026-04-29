La Roja femenina vuelve al estadio Nacional tras siete años para enfrentar a Ecuador por la Liga de Naciones

Este miércoles se confirmó el regreso de la selección chilena femenina al estadio Nacional después de siete años de ausencia, con el objetivo de enfrentar con un gran marco de público a Ecuador el jueves 5 de junio, duelo válido por la octava fecha de la Liga de Naciones, certamen clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

Durante una actividad realizada en el mismo coloso de Ñuñoa, Andrés Otero, subsecretario de Deportes, valoró la determinación. El personero de gobierno expresó textualmente: "Es un día histórico. Estamos en el recinto deportivo más importante de nuestro país y hoy se transforma en algo que debió serlo siempre: el estadio de todas las selecciones chilenas. Queremos que nuestra Roja se juegue la cancha de jugar este repechaje acá y ojalá ante 45 mil personas".

La ambición para este cruce entre la Roja y la Tri va más allá de lo deportivo. Felipe de Pablo, gerente de operaciones de la ANFP, adelantó que el propósito es convertir este partido en el encuentro de balompié femenino con mayor cantidad de público en las tribunas. Hasta ahora, la marca actual pertenece a un Superclásico disputado entre Colo-Colo y Universidad de Chile en 2023, evento que congregó a 19.966 almas en el estadio Monumental.

Sobre esta meta de convocatoria, el funcionario del órgano con sede en Quilín fue enfático al precisar: "Queremos marcar un hito y ese fue el primer mensaje que tomamos con las autoridades. No vamos a venir a cumplir para jugar en el Nacional. Queremos dejar un récord y estamos seguros de que lo vamos a lograr".

Desde el plantel, la mediocampista y referente del elenco nacional, Yanara Aedo, también entregó sus impresiones sobre este retorno al principal recinto deportivo del país. La jugadora subrayó: "Como selección, pero sobre todo como fútbol femenino, es un sueño cumplido. Es primera vez que la selección femenina juega una eliminatoria mundialista acá y esperemos que la gente nos pueda acompañar. Es una instancia única para poder meternos a un repechaje y clasificar a la selección a un Mundial".

En el plano estrictamente competitivo, es importante mencionar que la escuadra chilena marcha actualmente en la cuarta posición con diez puntos. Un triunfo frente al conjunto ecuatoriano le permitiría llegar a trece unidades, escenario que le otorgaría mayor tranquilidad para afrontar la jornada final. En esa última fecha, el equipo estará libre y deberá aguardar por una serie de resultados para capturar un cupo en la repesca.

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