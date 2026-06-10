Selección chilena de balonmano conoció a sus rivales para el Mundial de Alemania 2027

La Selección chilena masculina de balonmano conoció este miércoles a sus rivales para competir en el Mundial de Alemania 2027, que marca la novena participación criolla en su historia.

Los "Lobos", como es conocido el cuadro nacional, fueron emparejados en el Grupo C con Croacia, actual subcampeón del orbe; España, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024; y Turquía, debutante absoluto en esta clase de torneos.

El equipo dirigido por Aitor Etxaburu disputará todos sus encuentros de la primera ronda en el SAP Garden de Múnich con la misión de terminar al menos en tercer puesto para avanzar a la segunda fase.

Cabe recordar que en la última edición, Chile fue tercero de su zona por detrás de Suecia y España, y después fue colista del Grupo III.

(Imagen portada: Beate Oma Dahle)

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