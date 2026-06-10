La UC habría fijado un millonario monto para negociar una posible salida de Clemente Montes

Clemente Montes ha logrado establecerse como una de las figuras de Universidad Católica, en la presente temporada.

El atacante ha disputado un total de 23 compromisos con la camiseta del cuadro precordillerano, con un saldo de siete goles y seis asistencias, números que estarían llamando la atención de mercados extranjeros.

En ese contexto, el medio partidario "Punto Cruzado" indicó que el club estudiantil habría fijado como piso para negociar un monto de tres millones y medio de dólares, además de quedarse con un porcentaje de la carta del jugador.

Además, aseguraron que el extremo tiene por objetivo mantenerse en la UC y solo saldría si llega una propuesta que lo satisfaga no solo en lo económico, sino también en lo deportivo.

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