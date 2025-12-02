La Roja femenina sufrió la baja de última hora de Antonia Canales para el partido ante Paraguay por la Liga de Naciones

Después de la derrota sufrida ante Perú, la Selección chilena femenina volverá a la acción este martes ante Paraguay, por el cierre de la doble fecha de la Liga de Naciones, el proceso clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027.

Y para el cotejo ante las guaraníes, la Roja sufrió una baja en la convocatoria. Es que la arquera Antonia Canales quedó fuera del partido debido a un desgarro.

El cuerpo médico de la Roja Femenina informó que la jugadora "presenta un desgarro en el recto femoral, lesión con la que arribó desde su club. Tras su evaluación en la Selección, se le realizó una resonancia que confirmó el diagnóstico, motivo que no le permitirá ser citada para el partido ante Paraguay".

Ante esta situación, el técnico Luis Mena decidió llamar de emergencia a la portera de 16 años, Oriana Cristancho, quien milita en Universidad de Chile.

De esta manera, la joven será alternativa junto a Ryan Torrero en la banca, mientras que Christiane Endler será la golera titular.

Consignar que las selecciones de Chile y Paraguay se enfrentarán a las 20:00 horas de este martes en el estadio El Teniente de Rancagua, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina.

(Imagen: @crg.eldoce)

