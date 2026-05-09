La Roja femenina sub 17 se juega ante Ecuador su última opción mundialista

Buscando asegurar su paso al Mundial de la categoría, el equipo nacional femenino sub 17 se enfrentará a la escuadra de Ecuador desde las 16:00 horas de este sábado. Este crucial encuentro corresponde a los playoffs del Sudamericano, representando la última instancia disponible para conseguir la clasificación al torneo global.

La escuadra nacional aterrizó en esta fase decisiva luego de protagonizar un dramático duelo frente a Brasil. En dicho compromiso, el elenco verdeamarelo logró forzar la definición desde los doce pasos, instancia de penales donde finalmente las chilenas resultaron derrotadas.

Por la vereda de enfrente, el conjunto ecuatoriano accedió a esta etapa tras culminar en la tercera posición del Grupo B, acumulando únicamente cinco puntos. En esa zona, la "Tricolor" quedó relegada por detrás de la propia escuadra brasileña y el seleccionado de Venezuela, equipo que disputará la otra llave de esta repesca midiéndose ante Colombia.

El margen de error es nulo para ambas escuadras, ya que tanto a Chile como al país del centro del mundo solamente les sirve la victoria para avanzar a la final de los playoffs. Quien resulte vencedor en este choque logrará timbrar su boleto a la Copa del Mundo, certamen que se llevará a cabo entre los próximos meses de octubre y noviembre.

De concretar un triunfo esta tarde, el representativo criollo asistirá por tercera vez en su historia a una cita planetaria. Anteriormente, las campañas exitosas de la selección le permitieron cosechar clasificaciones a las ediciones mundialistas de Trinidad y Tobago 2010, además de India 2022.

PURANOTICIA