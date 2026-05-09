La Roja femenina Sub 17 clasifica en la agonía al Mundial de Marruecos

Tenía que ser así. Con emoción. Con el último aliento. Con el corazón agitado.

De esta forma, la selección chilena femenina Sub 17 se clasificó al Mundial de Marruecos a disputarse entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre de este año, tras imponerse 2-1 a Ecuador, en el último partido de los playoffs del Sudamericano de Paraguay.

Las chilenas se pusieron rápidamente en ventaja (9’) con una anotación de Antonella Martínez, pero el equipo tricolor logró emparejar el marcador a los 26 minutos con gol de Arianna Cerda.

De ahí para adelante, ambas escuadras fueron a buscar el tanto que les diera el pase a la Copa del Mundo. Los nervios y la ansiedad empezaron a ser relevantes y eso se notó en el accionar de uno y otro.

Pero la historia tuvo un final electrizante. Justo a los 90 minutos, un gran contraataque chileno fue finalizado con una entrada por la izquierda de Catalina Muñoz que, con un remate de derecha que pasó por debajo del cuerpo de la portera ecuatoriana, le dio el triunfo y los pasajes mundialistas a la Roja femenina.

El combinado nacional asistirá a la tercera cita planetaria de su historia después de haber participado en Trinidad y Tobago 2010, e India 2022.

PURANOTICIA