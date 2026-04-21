La Roja femenina escaló en el ranking FIFA tras su participación en la Liga de Naciones

Pese a sufrir dos derrotas y solamente ganar un partido en la triple fecha de la Liga de Naciones que otorga cupos al Mundial de Brasil 2027, la Selección chilena femenina registró un ascenso en el ranking FIFA.

En la última actualización, la Roja subió tres lugares para ubicarse en el casillero 44, quedando como la quinta mejor selección a nivel sudamericano.

El combinado nacional que adiestra Luis Mena se encuentra por detrás de Brasil (6° a nivel mundial), Colombia (20°), Argentina (30°) y Venezuela (43°), mientras que supera a Paraguay (45°), Ecuador (63°), Perú (75°) y Bolivia (109°).

Respecto al top ten, España se mantiene como la mejor selección del planeta, mientras que el podio lo completan Estados Unidos e Inglaterra.

Consignar que en la triple fecha de abril, la Roja cayó ante Argentina en Valparaíso y se inclinó en su visita a Colombia. En tanto, se recuperó en la última jornada con una victoria sobre Uruguay en Montevideo, resultados que dejaron a la escuadra nacional momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla, a falta de dos jornadas para el cierre.

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