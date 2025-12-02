La Roja femenina escala al tercer puesto en la Liga de Naciones tras vencer a Paraguay

Con una inesperada cuota de dramatismo en el epílogo, la Selección chilena femenina se hizo respetar en el estadio Codelco El Teniente y venció por la cuenta mínima a su símil de Paraguay, sumando unidades valiosas en la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

Las dirigidas por Luis Mena tenían la obligación de dar vuelta la página luego de lo que fue la dolorosa caída ante Perú en Cusco, y por lo mismo salieron a buscar un triunfo para mantenerse en la parte alta de la tabla.

Las locales mostraron sus credenciales desde el primer minuto y tuvieron contra las cuerdas al cuadro guaraní por largos pasajes de la primera mitad, aunque en ataque estaba careciendo de la claridad necesaria para inquietar a la guardameta.

El combinado criollo no bajó los brazos y logró abrir la cuenta en el 33'. Christiane Endler corrigió el error de una compañera y salió con pulcritud desde el fondo, Vaitiare Pardo desbordó por derecha y envió un centro que no alcanzó a rematar Sonya Keefe pero sí lo hizo Yanara Aedo, quien puso el balón en un rincón imposible de llegar para la arquera.

La Albirroja trató de emparejar las acciones en el complemento y si bien mantuvo a raya al elenco chileno, casi no se aproximó a las inmediaciones de "Tiane" Endler. Sin embargo, lo peor vino en el 68', cuando las paraguayas quedaron con una menos por la expulsión de Danna Garcete.

A pesar de estar con una futbolista más sobre el terreno, el combinado nacional extravió la brújula y fue incapaz de aumentar las cifras. Y aunque sufrió más de lo esperado en los descuentos, logró sacar adelante un trabajado triunfo que le permitió al "Equipo de Todos" cerrar el año en el tercer lugar de la tabla con los mismos siete puntos de Argentina, pero mejor diferencia de gol. En la cima de la clasificación se encuentra Venezuela con ocho unidades.

La Liga de Naciones volverá al ruedo en abril del próximo año con tres durísimos partidos para la Selección chilena: Argentina (viernes 10), Colombia (martes 14) y Uruguay (sábado 18).

(Imagen: Carlos Parra - Comunicaciones FFCh. )

