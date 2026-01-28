La Roja femenina cae ante Estados Unidos en amistoso sin sus figuras internacionales

La Selección chilena femenina sufrió un duro golpe ante goleada de 5-0 contra la selección estadounidense la noche del martes en un amistoso disputado en Santa Clara, California.
La escuadra nacional no pudo contar con sus figuras que militan en el fútbol extranjero, debido a que no era un encuentro válido por fecha FIFA, por lo que estuvo conformada solamente por jugadoras del medio local.
La formación titular de la Roja fue con Ryann Torrero; Michelle Olivares, Fernanda Ramírez, Anaís Cifuentes, Rosario Balmaceda; Yastin Jiméne, Yessenia López, Vaitiare Pardo, Yanara Aedo, Ámbar Figueroa; Mary Valencia.
El combinado norteamericano se impuso gracias a los tantos de Croix Bethune (18'), Jameese Joseph (26'), Emily Sams (33'), Emma Sears (46') y Trinity Rodman (68').
Ahora, la Selección chilena femenina volverá a jugar en abril, cuando afronte una triple fecha por la Liga de Naciones de la Conmebol, cuando reciba a Argentina el día 10 de ese mes, visite a Colombia el día 14 y luego visite a Uruguay el día 18.
PURANOTICIA