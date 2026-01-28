La Roja femenina cae ante Estados Unidos en amistoso sin sus figuras internacionales

La escuadra nacional no pudo contar con sus figuras que militan en el fútbol extranjero, debido a que no era un encuentro válido por fecha FIFA, por lo que estuvo conformada solamente por jugadoras del medio local.

La formación titular de la Roja fue con Ryann Torrero; Michelle Olivares, Fernanda Ramírez, Anaís Cifuentes, Rosario Balmaceda; Yastin Jiméne, Yessenia López, Vaitiare Pardo, Yanara Aedo, Ámbar Figueroa; Mary Valencia.

El combinado norteamericano se impuso gracias a los tantos de Croix Bethune (18'), Jameese Joseph (26'), Emily Sams (33'), Emma Sears (46') y Trinity Rodman (68').

Ahora, la Selección chilena femenina volverá a jugar en abril, cuando afronte una triple fecha por la Liga de Naciones de la Conmebol, cuando reciba a Argentina el día 10 de ese mes, visite a Colombia el día 14 y luego visite a Uruguay el día 18.

PURANOTICIA