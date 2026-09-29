La Roja busca recuperarse ante Estados Unidos marcada por las bajas y una nómina de emergencia

La Selección chilena ya dejó atrás la derrota ante Canadá en Toronto y ahora se prepara para enfrentar a Estados Unidos este martes, a las 21:00 horas, en el segundo de los tres amistosos que disputará en Norteamérica durante esta fecha FIFA.

Para este compromiso, que se disputará en la ciudad de St. Louis, el técnico de La Roja, Nicolás Córdova, no podrá contar con los expulsados Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, además del lesionado Benjamín Kuscevic.

Ante este escenario, el estratego convocó de emergencia al defensa Igor Lichnovsky para que se sume al resto de la gira. De esta manera, la probable formación del combinado nacional sería con Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Paulo Díaz o Jonathan Villagra, Marcelo Morales o Diego Ulloa; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Agustín Arce; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz.

Por su parte, Estados Unidos llega a este encuentro tras golear por 4-1 a Perú, en un partido en el que el técnico argentino Mauricio Pochettino hizo debutar a 11 jugadores. Con este antecedente, se espera que el entrenador vuelva a realizar rotaciones para continuar probando nuevas alternativas. Así, la probable alineación de los norteamericanos sería con Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Sebastian Berhalter, Tyler Adams, Malik Tillman, Gio Reyna y Justin Ellis.

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