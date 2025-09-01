La Roja arrancó con los entrenamientos para los partidos ante Brasil y Uruguay por Clasificatorias

La Selección chilena ya comenzó con los entrenamientos de cara a los partidos frente a Brasil y Uruguay, por el cierre de las Clasificatorias para el Mundial 2026, del cual la Roja ya no tiene chances matemáticas de clasificar.

Este lunes se fueron integrando los jugadores que militan en el fútbol extranjero, y en la práctica se pudo ver a Ben Brereton, Luciano Cabral, los porteros Thomas Gillier y Lawrence Vigouroux, entre otros.

Uno de los que sumó a los trabajos fue el promisorio defensa Iván Román, del Atlético Mineiro de Brasil. A su llegada, el zaguero sostuvo: "Muy contento por estar en la Selección, son mis primeras nominaciones y espero estar a disposición del cuerpo técnico para hacer lo mejor posible".

Además, valoró la confianza del técnico interino Nicolás Córdova: "Al profe lo conozco de la sub-20, trabajamos bien. Sabemos lo que él quiere, la idea que tiene y nos vamos a poner a disposición para hacer los mejores partidos posible".

Si bien la Roja ya esté fuera del Mundial 2026, Román dijo que de igual forma esperan dar pelea en estos cotejos: "Son partidos difíciles, en Eliminatorias no hay partido fácil, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible y sacar buenos resultados. Aunque ya no existe la posibilidad de clasificar al Mundial, tenemos que dar la vida en estos partidos por la selección".

Por último, sobre sus primeros meses en Atlético Mineiro, comentó: "Ha sido difícil la adaptación, no me ha tocado jugar mucho, como yo quería, pero de a poco me voy ganando espacio en el equipo".

IMÁGENES:

PURANOTICIA