La respuesta de Deportes Limache a la denuncia de La Serena: "Lamentamos profundamente..."

Una nueva polémica se vive en el fútbol chileno, luego de que Deportes La Serena denunciara a Deportes Limache ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, acusando que el cuadro "tomatero" no cumplió con los minutos para los jugadores Sub 23 en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Chile, el cual terminó 6-1 (8-1 global) a favor del elenco limachino.

Por esta razón, el conjunto granate pide que se les otorgue el triunfo por secretaría y, con ello, la clasificación a la final del certamen.

Sin embargo, este martes Deportes Limache salió al paso y respondió a través de un comunicado oficial, en el cual aseguró que sí cumplió con la regla.

"Deportes Limache cumplió a cabalidad con las bases, ya que el cumplimiento de la regla con el jugador Agustín Arce se encuentra avalada por la Gerencia de Ligas de la ANFP. Jamás ha existido el ánimo de burlar la normativa. Por ello fue que se hizo la consulta al organismo rector del fútbol chileno sobre la procedencia de poder contar o no con el jugador en cuestión, quien la respaldó", sostuvo en la misiva.

"Incluso, el jugador Agustín Arce participó de todo el proceso previo al Mundial Sub 20, desde principios de septiembre, jugando posteriormente todos los partidos que nuestra selección disputó en citada competencia, sumado a la citación al combinado adulto. Por ello, y en base a la carga de partidos que traía el jugador, era muy difícil que se encontrara en condiciones de jugar un nuevo encuentro", añadió.

Además, agregó: "Cómo institución lamentamos profundamente que equipos estén tomando como norma permanente el tratar de ganar por secretaría lo que no fueron capaces de ganar en la cancha".

Por último, sostuvo: "Entregaremos todos los antecedentes ante los organismos judiciales de la ANFP para defendernos de esta acusación, donde tenemos la certeza, el convencimiento y la tranquilidad de que el 8 a 1 global ganado en cancha será ratificado y disputaremos, por primera vez en nuestra historia institucional, una final de Copa Chile".

