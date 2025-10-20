La reacción de Messi tras caída de Argentina en final del Mundial Sub 20: "Cabeza en alto, muchachos"

Argentina sufrió un durísimo golpe en el Mundial Sub 20 de Chile. La Albiceleste fue sorprendida y cayó por 2-0 ante Marruecos en el Estadio Nacional, por lo que se quedó sin el título en la cita planetaria que se desarrolló en nuestro país.

El plantel del combinado trasandino quedó devastado, por lo que recibió varios mensajes de apoyo tras la derrota ante los africanos. Y uno de los que se cuadró con el equipo fue el astro argentino Lionel Messi.

El delantero del Inter Miami se mostró orgulloso por el torneo que hizo la Albiceleste en el certamen que se disputó en suelo nacional.

En ese sentido, en una historia de Instagram, la "Pulga" escribió: "Cabeza en alto, muchachos. Hicieron un torneo impresionante".

"Aunque todos queríamos verlos levantar la copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón", añadió el monarca en Qatar 2022.

