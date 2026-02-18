La programación de Alejandro Tabilo en octavos del ATP 500 de Río de Janeiro

Después de debutar con un cómodo triunfo ante el estadounidense Emilio Nava (76°), Alejandro Tabilo (68° del mundo) volverá este miércoles a la acción en el ATP 500 de Río de Janeiro, en Brasil.

El tenista chileno enfrentará en esta jornada al lucky loser italiano Francesco Passaro (163°), por los octavos de final del certamen carioca.

El partido fue programado para el tercer turno de la cancha Guga Kuerten, por lo que arrancará a eso de las 21:00 horas chilena de este miércoles.

Pese a caer en la qualy, el italiano ingresó al cuadro principal como perdedor afortunado y en el debut superó al croata Dino Prizmic (122°), proveniente de las clasificaciones.

Este será el segundo enfrentamiento entre "Jano" y Passaro, pues el año pasado se midieron en el Challenger de Cancún, en pista dura, con victoria para el nacional por 6-1 y 6-4.

Consignar que Tabilo es el único chileno que sigue en competencia en Río de Janeiro, pues Cristian Garin y Tomás Barrios fueron eliminados en sus estrenos.

