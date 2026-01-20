La profunda autocrítica de Garin ante su pésimo arranque de temporada: "No pasó por un tema físico, pasó un por un tema de juego"

Con su derrota en primera ronda del Abierto de Australia ante el italiano Luciano Darderi (25° del ranking ATP), el tenista nacional Cristian Garin (82°) profundizó su mal arranque de temporada, en el cual acumula ya tres caídas de manera consecutiva.

Tras el choque con el europeo, el chileno concedió una entrevista a Clay Magazine y reconoció que "estoy bien decepcionado del mes entero. A pesar de haber venido con una lesión el último tiempo, estaba con buenas expectativas porque empecé a jugar muy bien en los entrenamientos, pero una vez compitiendo no me encontré".

"Estoy desilusionado, no te voy a mentir. Difícil sacar cosas positivas porque no me encontré en ningún momento durante este mes. Creo que vengo entrenando, metiendo esfuerzo, trabajando duro y no salen las cosas. Entonces eso preocupa", complementó "Gago".

Con respecto al revés de hoy, el "Tanque" deslizó que "puede ser algo físico, puede ser que me falte un poco de confianza al momento de decidir. Me estoy equivocando en las tomas de decisiones. Tuve oportunidades en el partido, pero cometí muchos errores, no me estoy encontrando. Intenté cambiar un par de cosas, ser más agresivo, y la verdad no salió".

El ariqueño reveló que sufre una fascitis plantar, aunque no quiso utilizarlo de justificación para lo ocurrido ante Darderi. "Hoy no pasó por un tema físico, pasó un por un tema de juego. No estoy jugando mal, porque estoy entrenando bien, pero no estoy tomando buenas decisiones, no las que debería tomar. Eso me molesta", remarcó.

Por último, al ser consultado sobre un posible "renacer" en la gira por Sudamérica, Garin reiteró que "estoy realmente confundido en estos momentos. Cuesta ver lo positivo, creo que muchas veces no se ve el esfuerzo que uno le pone a esto y cuando no hay resultados es triste. Hay que buscar fuerzas y seguir. Tengo ganas de trabajar, pero es duro el momento".

